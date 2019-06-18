البنك المركزى يطلق أول بوابة إلكترونية فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر FinTech Egypt

كتب أحمد يعقوب

أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والإبتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي أول بوابة الكترونية فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر FinTech Egypt ، والتى تعد أحد أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، وسبق وأعلن عنها البنك المركزى خلال مؤتمر الشباب بأسوان، يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى يبذلها البنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى.

من جانبه قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن " بوابة FinTech Egypt خطوة جديدة للبنك المركزى المصرى على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالى، حيث تعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين".

من جانبها قالت الدكتورة رشا نجم، مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن "FinTech Egypt تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة فى مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضاً إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة".