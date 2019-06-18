البامية وحلاوتها.. تطرد سموم الكبد ومهمة لصحة الحوامل والحفاظ على العظام

كتبت هند عادل

البامية من الخضراوات اللذيذة التى يفضلها الكثيرون وهى مصدر جيد للمعادن والفيتامينات والألياف ولها فوائد صحية هامة فى الحفاظ على صحه القلب والحماية من هشاشة العظام والوقاية من السرطان ومضادة للالتهابات، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

فوائد البامية الصحية

النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من مخاطر مجموعة من الحالات الصحية ، بما في ذلك السمنة ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والصمغ الموجود بالبامية يجمع السموم من الكبد وينقلها خارج الجسم.

الوقاية من السرطان



اللاكتين هو نوع من البروتين الموجود في البامية والفول السوداني والحبوب واستخدم اللاكتين من البامية في دراسة لعلاج خلايا سرطان الثدي البشرية.

مفيدة فى فترات الحمل والرضاعة الطبيعية

حمض الفوليك مهم لمنع مشاكل الجنين أثناء الحمل يمكن أن تؤدي مستويات حمض الفوليك المنخفضة إلى فقدان الحمل أو مشاكل للطفل في وقت لاحق من العمر والحصول على ما يكفي من حمض الفوليك مهم بشكل خاص للنساء قبل وأثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، ويحتوي كوب واحد من البامية على 60 مليجرام من الفولات.

مفيدة لمرضى السكر



تساعد البامية فى خفض مستوى السكر وتقليل نسبة الدهون في الجسم.

صحة القلب



وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل مستويات الكوليسترول الضارة في الدم.

علاج هشاشة العظام



البامية تحتوى على نسبة عالية من فيتامين K المفيد لصحة العظام.

صحة الجهاز الهضمي



تساعد الألياف الغذائية على منع الإمساك والحفاظ على نظام هضمي صحي.