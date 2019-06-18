البابا تواضروس يصل الإسكندرية لترأس احتفالية اليوبيل الذهبى لكنيسة تكلا هيومنت

سارة علام

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى منذ قليل لمدينة الإسكندرية ليترأس بعد ساعات احتفالية اليوبيل الذهبى لتأسيس كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بحى الإبراهيمية بالإسكندرية.

وتجرى الاستعدادت حاليًا بالكنيسة لاستقبال البابا تواضروس وآباء الكنيسة لبدء الاحتفالية.

ومن المنتظر أن يلتقى البابا تواضروس، بكنيسة الأنبا تكلا قبل بدء الاحتفالية، قداسة البطريرك ثيؤدورس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وتعد كنيسة القديس "تكلا هيمانوت" إحدى الكنائس التى أسسها المتنيح القمص بيشوى كامل الأب الروحى للخدمة بالإسكندرية، ويوجد بها مستشفى "الأنبا تكلا" التخصصى التى تعد أقدم مستشفى كنسى بالإسكندرية.

تعد زيارة قداسة البابا للكنيسة اليوم هى الثانية منذ جلوسه على كرسى مارمرقس، حيث زارها للمرة الأولى فى سبتمبر 2015 لتدشين مذابحها.