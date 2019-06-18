الاتصالات: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتبت هبة السيد

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدعيم قاعدة عريضة من الخبرات والمهارات والكوادر الفنية المدربة في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع أن يحقق نموا مطردا بنسب تتراوح من 15 حتى 18% خلال التقارير الصادرة في الأرباع الثلاث الأولى للعام المالي الحالي، كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مع نهاية العام المالي الحالي، مع العمل على بلوغ نسبة 8% خلال ثلاثة أعوام.

وجاء ذلك خلال النسخة الخامسة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2019 والتي تنظمها شركة أي دي سي "IDC " العالمية وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، حضر فعاليات القمة جيوتي لالشانداني نائب رئيس مجموعة IDC والمدير الإداري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة إلى تعاظم الطلب على وظائف وخدمات وخبرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء داخل أو خارج مصر؛ موضحة تزايد معدلات تصدير الخدمات الرقمية لتصل إلى 3.67 مليار دولار خلال العام الحالي، وأنه من المستهدف زيادتها خلال العام القادم بنسبة تجاوز 12% ثم تجاوزها في العام الذي يليه بنسبة 14%، مؤكدة أنه يتم العمل على التوسع في الدول العربية والأفريقية والسوق الأوروبي في ظل توافر الكوادر البشرية المدربة، كما تم بحث التعاون مع العديد من الدول منها الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد شراكات في مجال التدريب وبناء القدرات.

وأضافت الوزارة أنه يتم العمل دوما على إثراء خبرات الشباب في المجالات المتخصصة والأكثر عمقا في كافة مستحدثات مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المبادرات سواء من خلال الأسلوب التدريبي التقليدي أو من خلال منصات رقمية؛ مشيرة إلى أنه سيتم خلال عام افتتاح 8 مراكز جديدة للتدريب والابداع في كافة محافظات الجمهورية داخل الجامعات لاستقبال عدد أكبر من الطلبة وحديثي التخرج لتدريبهم علي أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال دعم الابداع وريادة الأعمال لدى الشباب حيث سيتم افتتاح مركز جديد لدعم الابداع في القاهرة.

واستعرضت الوزارة أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في إطار العمل على تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي ومنها مشروع التأمين الصحي الذي سيتم اطلاقه في بورسعيد أولا ثم يليها باقي المحافظات، مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية، ومشروع تطوير المراكز الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وإطلاق أطلس وزارة الأوقاف يشمل أصول وممتلكات وزارة الأوقاف، بالإضافة الى تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وتوفير صورة رقمية متكاملة للمواطنين والتي اثمرت عن تنقية قوائم الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان توصيل الدعم لمستحقيه؛ مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مدينة بورسعيد أول مدينة رقمية خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال إطلاق 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية يندرج منها أكثر من 150 خدمة حكومية رقمية فرعية في كافة القطاعات حيث سيتم تقديمها من خلال عدة منافذ وهي المنصة الرقمية التي يتم العمل على تطويرها وتدعيمها لتقديمها بصورة جديدة للمواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وتطبيقات المحمول، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين من خلال البريد المصري ومراكز الاتصالات وهو ما يتطلب تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني حيث يتم السعي نحو إجراء تعديل تشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني الذي صدر منذ أكثر من 15 عاما بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة.

وخلال مشاركتها في فعاليات القمة قالت المهندسة هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة "ايتيدا" أن الهيئة تحرص دائمًا على استثمار أي فرصة للتعاون وأن تكون شريكا في الفاعليات التي توفر فرصة للمتخصصين وخاصة مديري تكنولوجيا المعلومات من مختلف القطاعات لتبادل الرؤى ومشاركة أفضل الممارسات ونقل الخبرات مما يسهم في إثراء المعرفة لديهم ويدفع نحو تسريع عملياتهم ومشروعاتهم المتعلقة بالتحول الرقمي؛ حيث تتناول قمة هذا العام نماذج من الاستراتيجيات الفعالة التي تلبي احتياجات الابتكار والتشغيل الآلي والتحول الرقمي والتي وصلت إلى آفاق جديدة وأصبحت في صميم استراتيجية مصر 2030 لتمكين تنمية مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد رقمي قوي .

وشارك في فعاليات القمة أكثر من 300 من قادة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة لمناقشة استراتيجيات النجاح في عصر الابتكار والتكنولوجيات الحديثة؛ حيث شملت الفعاليات تقديم مزيج متنوع من العروض التقديمية والمناقشات وورش العمل المصممة لمساعدة مديري تكنولوجيا المعلومات في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من المعلومات، وتسخير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، وتحفيز ابتكار المؤسسات لزيادة كفاءتها وإنتاجياتها.