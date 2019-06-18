اكتشاف بعض المواد السامة فى الأطعمة المصنعة تسبب الخرف

كتب بيتر إبراهيم

كشف فريق من الباحثين الأمريكيين عن السبب الرئيسي وراء العديد من الأوبئة الحديثة التى تهدد حياتنا - مثل الحساسية الغذائية للأطفال، ومرض السكر من النوع 2، ومرض الزهايمر، وأمراض القلب والسرطان، وهى فئة من المواد السامة الموجودة في الأطعمة المصنعة اليومية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتسمى هذه المواد بالمنتجات النهائية (جليسيشن) المتقدمة، وتوجد إلى حد ما فى جميع الأطعمة، ولكنها توجد بمستويات عالية بشكل مذهل في الأطعمة عالية البروتين وعالية السكر، مثل البيتزا والبرجر واللحم المقدد.

وأوضح الباحثون أن هذه المواد تزداد عندما يتم طهى هذه الأطعمة فى درجات حرارة عالية جدًا، أى الخبز أو القلى، بدلاً من البخار أو الغليان.

وتتسبب الحرارة العالية في تفاعل البروتينات والسكريات معًا، مما يجعل المنتجات تبدو بنية اللون بشكل جذاب، ولكن أيضًا تخلق مستويات عالية جدًا من الأضرار.

وتحدث المركبات بشكل طبيعي في الأطعمة الأخرى، ولكنها موجودة بمستويات أعلى بكثير في الأطعمة المصنعة، لذلك على سبيل المثال فإن متوسط ​​الحصة من البيتزا ذات القشرة الرقيقة ستحتوى على نسبة كبيرة من المواد مقارنة بالبيض المسلوق.

وخلال العقد الماضى أثبت العلماء أن تلك المواد يمكن أن تستفز الجسم للرد بشكل دفاعى، مما يؤدى إلى التهاب مزمن خطير، خاصة فى أعضائنا الحيوية.