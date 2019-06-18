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اضبط مخالفة.. شوارع المحلة تحت حصار القمامة رغم حملة "لازم تنضف"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. شوارع المحلة تحت حصار القمامة رغم حملة "لازم تنضف"
الغربية – عادل ضرة

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لاتزال تلال القمامة تحاصر شوارع مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بنطاق حى اول وثان، بصورة كبيرة، رغم محاولة المسئولين بالاحياء رفع القمامة، بعد استمرار حملة" المحلة لازم تنضف".

ورصد"اليوم السابع" تلال القمامة بشوارع مدينة المحلة، ابرزها شارع الجمهورية الرئيسي ومنشية البكري وسكة زفتى، وامام المدارس، وشارع سكة قطور وشارع نعمان الأعصر، وامتداد شارع محب  والرجبي وأبوشاهين، حيث انتشرت تلال القمامة بصورة كبيرة، ورغم حملات رفع القمامة، إلا ان القمامة مازالت تحاصر المدينة وشوارعها.

وأصدر محافظ الغربية توجيهات مشددة لرئيس مدينة المحلة، ورؤساء حي اول وثان المحلة، بسرعة رفع القمامة اولا بأول من الشوارع.

بينما تشهد الطرق المؤدية إلى قرى مركز المحلة، قيام الوحدات المحلية والاهالى بالقاء القمامة على جانبي الطرق والمجاري المائية والمصارف، واشعال النيران بها، بدلا من نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية.

فى الوقت الذي تتصاعد فيه الأدخنة والروائح الكريهة، وانتشار الكلاب الضالة بصورة مخيفة، وطالب الاهالى رئيس مدينة المحلة بسرعة التدخل لمنع قيام متعهدى نقل القمامة بالقرى بالقائها على الطرق وضرورة نقلها لمصنع تدوير القمامة.

كما طالب الاهالى بالنزول لبعض المناطق  بمدينة المحلة، لتنظيفها وتزيينها تحت شعار" ابدا بنفسك" .


محافظ الغربية

رئيس مدينة المحلة

تلال القمامة

المحلة

المحله لازم تنضف

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