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استخدام الطاقة الشمسية لرى الوحدات الرعوية ببرانى الأولى فى مطروح

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:12 م
استخدام الطاقة الشمسية لرى الوحدات الرعوية ببرانى الأولى فى مطروح تركيب الألواح الشمسية
مطروح – حسن مشالي

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بدأ مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالتعاون مع المركز العربى للدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة بجامعة الدول العربية، فى تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لرى إحدى الوحدات الرعوية بمساحة 25 فدان بمنطقة أبو سطيل فى مركز سيدى برانى، وذلك لإعادة تأهيل الوحدة الرعوية التي تستخدم كاعلاف للحيوانات.

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هذه الأنظمة تستخدم لأول مرة بمركز التنمية المستدامة، وذلك بعد استخدام المياه الجوفية فى رى النباتات الرعوية التى تتحمل درجة ملوحة عالية.

وأشار إلى أن الدراسات التى تم إعدادها أثبتت أن درجة الملوحة بهذه المنطقة تصل إلى 5000 جزء فى المليون، وهى ما يتم استخدامها فى رى النباتات التى تستخدم كبديل للأعلاف الخضراء، للحد من استخدام الأعلاف الأخرى التى يتحمل المواطن تكلفتها وتقلل من عائد الربح الذى يعود على المربى البسيط.

وقال المهندس عربي منصور، إن المعامل المركزية بمركز البحوث التطبيقية، أعدت دراسات على المياه الجوفية، لمعرفه مدى درجة الملوحة بها بالتعاون مع المهندس عبد الحميد إسرافيل مدير وحدة المراعى، لمتابعة تأهيل الوحدة الرعوية وتركيب شبكات رى بالتنقيط، تستخدم لأول مرة فى رى الأشجار الموجودة بها مع إعادة زراعة الشتلات الغير موجودة.

 


مطروح

الطاقة الشمسية

الاعشاب

الرعي

مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

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