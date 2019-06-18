استجابة لـ"اليوم السابع"..وضع أغطية خرسانية للبلوعات بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استجاب رئيس حى الضواحى لما نشرته "اليوم السابع" تحت عنوان" البالوعات المفتوحة بحى الضواحى ببورسعيد تهدد السيارات" منعا لحوادث السيارات وحفظا على أرواح الأطفال من العبث.

ومن جانبهم ناشد المواطنين المحافظ اللواء عادل الغضبان التدخل وإصدار تعليمات لرئيس الحى لوضع غطاء على البالوعة حفاظًا على الأرواح وإعادة الوجه الحضارى للطريق العام .