الرئيسية أخبار المحافظات استجابة لـ"اليوم السابع"..وضع أغطية خرسانية للبلوعات بحى الضواحى ببورسعيد الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:53 م غطاء على البالوعة بورسعيد محمد فرج مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استجاب رئيس حى الضواحى لما نشرته "اليوم السابع" تحت عنوان" البالوعات المفتوحة بحى الضواحى ببورسعيد تهدد السيارات" منعا لحوادث السيارات وحفظا على أرواح الأطفال من العبث. ومن جانبهم ناشد المواطنين المحافظ اللواء عادل الغضبان التدخل وإصدار تعليمات لرئيس الحى لوضع غطاء على البالوعة حفاظًا على الأرواح وإعادة الوجه الحضارى للطريق العام . بالوعات المفتوحة حى الضواحى حوادث السيارات بورسعيد بالوعات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة اضبط مخالفة.. البالوعات المفتوحة بحى "الضواحى" ببورسعيد تهدد السيارات الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 ص مطالب برلمانية بتغطية كل البالوعات المفتوحة على مستوى الجمهورية الإثنين، 17 يونيو 2019 07:14 م بالوعة صرف بدون غطاء تهدد المارة فى شارع المعسكر بالغردقة الإثنين، 17 يونيو 2019 04:30 م بالوعات الصرف المفتوحة تزعج أهالى الشارع الجديد بمدينة السلام السبت، 15 يونيو 2019 01:30 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل المزيد من Trending Plus
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