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ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ3 ملايين و300 ألف طن حتى الآن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:00 ص
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ3 ملايين و300 ألف طن حتى الآن القمح
كتب مدحت وهبة

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تسلمت الجهات المختصة ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى، ما يقرب من 3 ملايين و300 ألف طن قمح محلى حتى صباح اليوم لصالح هيئة السلع التموينية.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهت المديريات على مستوى الجمهورية، باستلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية.
 
ويتم توضيح مدى صلاحية المورد لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أوالهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكلموقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد.

التموين

القمح المحلى

المزارعين

استلام القمح المحلى من المزارعين

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