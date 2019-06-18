سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.56% مدفوعة بصعود أسهم إعمار

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:56 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.56% مدفوعة بصعود أسهم إعمار بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2628.83 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 75.3 مليون سهم محققة ما قيمته 111.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2502 صفقة ل34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.76%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.33%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.67%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:57 ص

ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوع بأسهم التأمين والاتصالات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:12 م

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:32 ص

أسهم إعمار تهبط ببورصة دبى بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 16 يونيو 2019 01:18 م

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين

الأحد، 16 يونيو 2019 09:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة