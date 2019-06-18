ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات بنسبة 0.56% مدفوعة بصعود أسهم إعمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2628.83 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 75.3 مليون سهم محققة ما قيمته 111.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2502 صفقة ل34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.76%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.33%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.67%.