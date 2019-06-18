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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:56 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة حادث تصادم
فريق المحافظات

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أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مركز أدكو.
 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مديرالمباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل بالطريق الدولى الساحلى امام قرية المعدية التابعة لمركز أدكو.
 

وأسفر الحادث عن إصابة  7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، ونقلهم  إلى مستشفى إدكو العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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