إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الغردقة - رأس غارب، تم نقلهم لمستشفي الجونة لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

يذكر أن بلاغا ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 طريق الغردقة - غارب، تم توجيه 3 سيارات إسعاف القريبة من موقع الحادث لمكان الحادث.

وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم علي الفور لمستشفى الجونة لتلقي العلاج، فيما انتقلت قوة امنية لمعاينة موفع الحادث ومعرفة تفاصيل الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.