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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:07 م
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إصابة ربة منزل بالتسمم إثر تناولها أقراص لعلاج الأعصاب بالبحيرة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:50 ص
إصابة ربة منزل بالتسمم إثر تناولها أقراص لعلاج الأعصاب بالبحيرة اسعاف - ارشيفية
البحيرة-فريق المحافظات

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أصيبت ربة منزل بحالة تسمم، إثر تناولها أقراص لعلاج الأعصاب بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، بوصول "ن س ع" 23 سنة، الى المستشفى العام، مصابة بتسمم بسبب تناولها جرعات خاطئة من أدوية علاج الاضطرابات العصبية .
 
وتم نقل المصابة إلى قسم السموم بالمستشفى لاسعافها، وتقديم الرعاية الطبية، و تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

محافظه البحيره

كفر الدوار

امن البحيره

حاله تسمم

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