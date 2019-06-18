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إسعاف المنوفية: توفير أطقم وسيارات للمشاركة فى تأمين استادات أمم أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:45 م
إسعاف المنوفية: توفير أطقم وسيارات للمشاركة فى تأمين استادات أمم أفريقيا سيارة
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، مشاركة الهيئة فى كأس الأمم الإفريقية 2019، بسيارات إسعاف مجهزة بجميع الاستادات المشاركة فى البطولة.

وأضاف مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إرسال أطقم إسعاف تحمل شنطة الإسعاف المحمول، والتى تقوم بعمل الإسعافات للجماهير فى حالة حدوث تزاحم وإصابات فى جميع الاستاد فى كل استاد 3 أطقم إسعاف والطقم عبارة عن 3 مسعفين.

وأكد أنه تم عمل دورات للأطقم المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالاستادات على أعلى مستوى بحضور أساتذة واستشاريين. 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، حيث يقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى التى تضم منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.


محافظه المنوفيه

اسعاف المنوفيه

كاس الامم الافريقية

مد عام هيئة الاسعاف بالمنوفية

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