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إحالة قائد سيارة ملاكى للجنايات بعد ثبوت إيجابية عينة كشف المخدرات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:11 ص
إحالة قائد سيارة ملاكى للجنايات بعد ثبوت إيجابية عينة كشف المخدرات محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة ثالث أكتوبر،  بإحالة مالك سيارة ملاكى لمحكمة الجنايات، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات عليه أثناء استقلاله سيارته.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر يناير الماضى،  عندما اشتبه ضابط مرور بالمتهم "محمد س" 34 سنة،  أثناء حملة مرورية للكشف عن السائقين بطريق الفيوم الصحراوى،  حيث تبين أن المتهم يقود السيارة فى حالة عدم اتزان،  فتم اجراء كشف تحليل مخدرات له وتبين  ايجابية العينة،  وانه يتعاطى مخدر الحشيش،  فتم احتجاز السيارة وتحرير محضرا بالواقعة لتأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات .
 

تحليل المخدرات على السائقين

قانون المرور

قسم ثالث اكتوبر

طريق الفيوم الصحراوى

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