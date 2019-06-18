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أصفر على أبوه.. ما هو البطيخ الأصفر والفرق بينه وبين الأحمر؟

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:00 ص
أصفر على أبوه.. ما هو البطيخ الأصفر والفرق بينه وبين الأحمر؟ البطيخ الأصفر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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ربما تكون من عشاق البطيخ الأحمر اللذيذ الذى تتناوله مع قطع الجبنة البيضاء كوجبة صيفية ترطب جسمك من حرارة الصيف، فما رأيك فى تناول البطيخ الأصفر، فى هذا التقرير نتعرف على البطيخ الأصفروالفرق بينه وبين الأحمر، وفقاً لموقع organic facts.

فوائد البطيخ الاصفر
فوائد البطيخ الاصفر

ما هو البطيخ الأصفر؟
 

البطيخ الأصفر هو نفسه البطيخ الأحمر ولكن يختلف فى اللون وأنه أصفر وليس أحمر، وهو صنف طبيعي من البطيخ شهد طفرة جينية.

وهذه الأصناف الصفراء من البطيخ هي في الواقع الشكل الأصلي للبطيخ وزرع لأول مرة في أفريقيا، وفقًا لدراسة في مجلة تكوين وتحليل الأغذية، فإن مادة الليكوبين هى المركب الذي يعطي اللون للعديد من الفواكه والخضروات الشائعة مثل الطماطم والبطيخ الأحمر.

المذاق
 

طعم البطيخ الأصفر أحلى قليلاً من الأحمر، تمتد قشرة هذا البطيخ إلى عمق الفاكهة، لكن مذاقه اللذيذ الفريد يجعله جدير بالاهتمام .

 

 

القيمة الغذائية للبطيخ الأصفر
 

يحتوي البطيخ الأصفر على العديد من الخصائص الغذائية مثل البطيخ الأحمر العادي ، مع بعض الاختلافات الملحوظة.

يشير بحث حديث إلى أن البطيخ الأصفر يحتوي على مستويات عالية من فيتامين A وفيتامين C ، ويحتوى الكوب الواحد من البطيخ الأصفر  على أقل من 50 سعرة حرارية، وكذلك كميات معتدلة من البوتاسيوم والصوديوم.

وفي حين أن البطيخ الأحمر غني بالليكوبين، إلا أن البطيخ ذو اللون الأصفر غني بالبيتا كاروتين، وهو مضادات الأكسدة القوية للغاية.

يمكنك أيضًا شرب عصير البطيخ الأصفر لتناول مشروب غنى بالمغذيات كما يمكن تناوله  كسلطة خفيفة ومنعشة، كما يمكنك أيضًا تقطيع البطيخ وتقديمه كشرائح فى الصيف.

البطيخ الاحمر والاصفر
البطيخ الاحمر والاصفر

الفرق بين البطيخ الأحمر والأصفر
 

الفرق الرئيسي بين البطيخ الأحمر والأصفر هو الفرق في المركبات الغذائية، حيث أن المركب الذى يسبب لون البطيخ الأحمر هو الليكوبين، في حين يحتوي البطيخ الأصفر على بيتا كاروتين، وهي المادة الكيميائية نفسها التي تعطي اللون للجزر.

يتمتع البطيخ الأصفر بطعم أكثر حلاوة وقشرة أكثر سمكا من البطيخ الأحمر.

كلا من البطيخ الأحمر والأصفر جيدان للغاية لزيادة مستويات مضادات الأكسدة لديك.


فوائد البطيخ الاصفر

فوائد البطيخ الاحمر

البطيخ الاصفر

البطيخ الاحمر

فوائد البطيخ

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