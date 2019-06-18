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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:34 م
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2019 بقيمة 3 جنيهات ليصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 630 جنيها للجرام.
 
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
 

عيار 21 سجل 630 جنيها للجرام.

 

سعر عيار 18 سجل 540 جنيها للجرام.

 

سعر عيار 24 سجل 719 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب 5040 جنيهات.

 

أوقية الذهب 1334 دولارا.

 
وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت قرابة 10 دولارات، حيث ارتفعت من  1334 دولار إلى 1344 دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 
 
 

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