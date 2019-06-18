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أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

 

 

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الإنجليزى للثانوية العامة بنسبة نجاح 90.9%

 

 

التضامن الاجتماعى

إصدار قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام.. وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات فى يوليو

 

التموين

لجان القمح المحلى تواصل استلام المحصول من المزارعين

 

وزارة الرى

وزارة الرى تستقبل سفير تنزانيا فى القاهرة لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين

 

وزارة الصحة

الصحة: خطة لتدريب المسعفين للتعامل مع جميع الحالات الطارئة خلال أمم أفريقيا

 

 

وزارة التعليم العالى

26 كلية معتمدة لأداء اختبارات قدرات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية

 

وزارة الأوقاف

الأوقاف تقرر تعيين عمال على بند 5% من ذى الاحتياجات الخاصة بمساجدها

 

 

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

نسبة النجاح فى اللغة الانجليزية

امتحانات الثانوية العامة 2019

اليوم السابع بلس

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