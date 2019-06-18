أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

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اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الإنجليزى للثانوية العامة بنسبة نجاح 90.9%
إصدار قانون التأمين الاجتماعى خلال أيام.. وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات فى يوليو
لجان القمح المحلى تواصل استلام المحصول من المزارعين
وزارة الرى تستقبل سفير تنزانيا فى القاهرة لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين
الصحة: خطة لتدريب المسعفين للتعامل مع جميع الحالات الطارئة خلال أمم أفريقيا
26 كلية معتمدة لأداء اختبارات قدرات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية
الأوقاف تقرر تعيين عمال على بند 5% من ذى الاحتياجات الخاصة بمساجدها
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