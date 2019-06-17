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7 متسلقين يعلقون على جبل شمالى باكستان إثر انهيار جليدى

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:36 م
7 متسلقين يعلقون على جبل شمالى باكستان إثر انهيار جليدى انهيار جليدى
أ ش أ

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تسبب انهيار جليدى ضرب اليوم الاثنين، جبل شمالى باكستان فى احتجاز سبعة متسلقين.

وأوضح منظم جولات سياحية، أشرف أمان، والذى رتب للرحلة الاستكشافية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الانهيار الجليدى ضرب المتسلقين، الذين من بينهم أربعة إيطاليين وثلاثة باكستانيين، خلال نزولهم للجبل، غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن حالتهم.

ومن جهته، أكد السفير الإيطالى لدى باكستان ستيفانو بونتكورفو، وقوع الحادث الذى حدث بمقاطعة جيزار، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

كما أشار سكرتير نادى جبال الألب فى باكستان كرار حيدر، إلى أن السلطات تحاول الدفع بمروحية إلى المقاطعة غدًا الثلاثاء بغرض إنقاذ المتسلقين الذين تقطعت بهم السبل ونقلهم بأمان إلى المخيم الرئيسي.

 


انهيار جليدى

باكستان

رحلات استكشافية

تسلق الجبال

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