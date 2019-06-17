5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بتنظيم "كتائب حلوان" الإرهابى.. تعرف عليهم

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، من تسطير كلمة النهاية فى قضية محكامة المتهمين بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالدعوى كالتالى:

1 ـ الرقم "15"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر القضية برئاسة المستشار شعبان الشامى.

2 ـ الرقم "215"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية.

3 ـ الرقم "159"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين فى الدعوى.

4 ـ الرقم "66"، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى القضية.

5 ـ الرقم "58"، ويشير لعدد المتهمين الذين تم الترافع عنهم فى الدعوى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.