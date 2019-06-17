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18 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين فى الاتجار بالبشر وتهجير الشباب

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:48 م
18 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين فى الاتجار بالبشر وتهجير الشباب محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 18أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية ، عقدت الجلسة برئاسة المستشار  السيد البدوى أبوالقاسم وعضوية المستشارين محمد الجندى وعلي مختار .
 
وقد أحال المستشار أحمد الشيمي رئيس النيابة -القائم بأعمال المحامي العام لنيابة غرب القاهرة المتهمين "عبد الوهاب سعيد غانم، وأسامة عبد العظيم داود،  ورضا على متولي، وطاهر فتحي غانم، وراشد سيد عبد الحميد، وشقيقه عماد سيد"،  إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب الشباب  للخارج واستغلال حاجات الشباب راغبي السفر والحصول منهم على أموال .
 
كشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح وكيل أول النيابة الكلية ، أن  تحريات العقيد تامر الشاهد ، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة  ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته فلعب دور الراغبين في السفر وتقابل مع المتهم الثالث والذي قدم له جوازان للسفر واقامتان منسوب صدورهم لدولة إيطاليا وتبين أنهم خاصين بالمتهمين الخامس والسادس فضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 الاف و955 يورو و375 جنيها و 4 هواتف محمولة .
 
واعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص في تهجيرالشباب بالطرق غير الشرعية وأنه متواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين في السفر وأن المبلغ المالي يستخدمه في تسهيل إقامته بالبلاد واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم في الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة .
 
وتوصلت التحريات ، الى أن المتهم الأول هو زعيم التنظيم ودوره استقطاب المصريين المقيمين بالخارج ،  وشراء جوازات سفرهم وإقامتهم وإدخالها إلى مصر بينما يعاونه المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بإدخال الأوراق إلى مصر واستقطاب الشباب الراغبين في السفر بمعاونة المتهم الرابع بينما كان المتهمان الخامس والسادس على علم باستخدام جوازات سفرهما وإقامتهما في الأعمال غير الشرعية لتهجير المسافرين.
 
 
 

الاتجار بالبشر

جنايات الجيزة

تهجير الشباب

تجارة البشر

تجارة الاعضاء

تحريات

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