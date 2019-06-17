وول ستريت جورنال: الحرس الثورى يتحدى عقوبات واشنطن عبر مصادر تمويل جديدة

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن الحرس الثورى الإيرانى استطاع إيجاد مصدر جديد للتمويل، متجاوزا العقوبات الأمريكية المفروضة ضده بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأثنين، ان القوة شبه العسكرية الأعلى فى إيران تحتفظ بدعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط وإيجاد مصادر جديدة للتمويل، متحدية الجهود الأمريكية للحد من أنشطتها فى الخارج مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران فى أعقاب الهجمات الجديدة على ناقلتى نفط فى خليج عمان.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية تعانى لدعم اقتصادها فى ظل ضغوط العقوبات الأمريكية القاسية، غير أن الحرس الثورى وجد سبله للتمويل من خلال التهريب، والحصول على عقود مشروعات بنية تحتية فى العراق وسوريا.