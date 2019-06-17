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ولى عهد أبوظبى يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:05 م
ولى عهد أبوظبى يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى ولى عهد أبوظبى يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، خيرية إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالى فى جمهورية إثيوبيا، ترافقها الدكتورة أمل عبدالله القبيسى رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذى جرى فى مجلس قصر البحر، علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى المجالات البرلمانية والتنموية والإنسانية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن زايد يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى
محمد بن زايد يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى

 

وتبادل ولى عهد أبوظبى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، ورئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبي خلال اللقاء الأحاديث حول أهمية دور البرلمانات فى دعم وخدمة القضايا التى تهم الشعوب وتطلعاتها إلى تحقيق استدامة التنمية والاستقرار والسلم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والجهود التنموية والإنسانية التى تقوم بها دولة الإمارات فى إثيوبيا.

ولى عهد أبوظبى يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى
ولى عهد أبوظبى يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالى الإثيوبى

 

حضر مجلس قصر البحر، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

 


ولى عهد ابوظبى

محمد بن زايد

المجلس الفيدرالى الإثيوبى

الامارات

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