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نصائح لتخفيف ألم عرق النسا منها تمارين التمدد

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:00 م
نصائح لتخفيف ألم عرق النسا منها تمارين التمدد عرق النسا - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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عرق النسا من الأمراض الشائعة التى تصيب كثيرا من الناس، وهو عبارة عن ألم يمتد على طول العصب الوركى الذي يمتد من أسفل العمود الفقرى ثم الوركين حتى قدميك، وعادة ما يتحسن خلال 4 إلى 6 أسابيع ولكن يمكن أن تستمر لفترة أطول، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

عرق النسا
عرق النسا

أعراض عرق النسا

- ألم أسفل الظهر.

- ألم الساقين.

- ألم القدم وأصابع القدم.

- الشعور بالوخز مثل: الدبابيس والإبر.

- الخدر.

- ضعف فى العضلات.

- قد تكون أعراضك أسوأ عند الحركة أو العطس أو السعال.

- قد تشعر أيضًا بألم في الظهر ، لكن هذا ليس عادة بالسوء الذي يحدثه الألم في أسفل أو ساقيك أو قدميك.

 

كيف يمكنك تخفيف ألم عرق النسا؟

عادة ما يتحسن عرق النسا خلال 4 إلى 6 أسابيع، ولكنه قد يستمر أحيانًا لفترة أطول ، للمساعدة في تخفيف الألم وتسريع الشفاء إليك هذه النصائح:

- استمر في أنشطتك العادية إلى أقصى حد ممكن.

- قم بتمارين التمدد للظهر والساقين، بحيث تكون بسيطة، فأى شيء يجعلك تتحرك يمكن أن يساعد فى تخفيف الألم.

- استخدم وسادة التدفئة في المناطق المؤلمة - يمكنك شراؤها من الصيدليات.

- استخدم مسكنات الألم التي يمكن أن تساعد فى تخفيف ألمك.


اعراض عرق النسا

نصائح لعلاج عرق النسا

علاج عرق النسا

تخفيف الم عرق النسا

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