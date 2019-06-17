ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعه

دمياط فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و سفينتا بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، أعلن فيها مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2696 طن، في حين غادر عدد 831 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45027 من البضائع العامة، منها عدد 110 سيارة نقل محملة بـ 5776 طن قمح،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106954 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36362 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة، 5664 طن فوسفات، و 15615 طن يوريا، و 15500 طن ملح، و 1000 طن ألواح جبس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 878 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 47 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 951 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10000 طن قمح، 5079 طن حديد، و 436 طن خشب، و 11000 طن خردة، و 4404 طن أرز، و 10390 طن ذرة.