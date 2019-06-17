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مقاطعة كندية تقر قانونا يحظر ارتداء الرموز الدينية.. ومسئول: إجراء ضرورى

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:04 ص
مقاطعة كندية تقر قانونا يحظر ارتداء الرموز الدينية.. ومسئول: إجراء ضرورى أرشيفية - رموز دينية
كتبت: إنجى مجدى

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أقرت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية مشروع قانون يحظر على معلمى المدارس وضباط الشرطة والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين ارتداء رموز دينية فى مكان العمل، مما أثار احتجاجًا شديدًا على تعرض الحريات المدنية فى المقاطعة للهجوم.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الاثنين، وصف فرانسوا ليجولت، رئيس وزراء كيبيك اليمينى، مشروع القانون بأنه إجراء ضرورى، لضمان الفصل بين الدين والدولة فى مقاطعة علمانية راسخة، وينطبق على ارتداء الصليب والحجاب والقبعات اليهودية وعمائم السيخ ورموز أخرى.

وأكد ليجول أن مشروع القانون، الذى تم تمريره فى وقت متأخر مساء الأحد بأغلبية 73 صوتا مقابل 35، مدعومًا من قبل غالبية سكان كيبيك.

ووصف أعضاء المعارضة الأحد بأنه يوم مظلم للإقليم، ويقول منتقدون إن التشريع بذلك سيتسبب فى إبعاد أصحاب بعض الديانات من المتدينيين، من مناصب السلطة فى التعليم وإنفاذ القانون، وأنه يسيطر على حرية الدين والتعبير التى تقع فى مركز نموذج التعددية الثقافية فى كندا.

 


كيبيك

كندا

الرموز الدينية

الحجاب

علمانية

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