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مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع متفرقة لمليشيا الحوثى شمالى غرب اليمن

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:24 م
مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع متفرقة لمليشيا الحوثى شمالى غرب اليمن الجيش اليمنى
أ ش أ

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قصفت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية، اليوم الاثنين، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي، فى محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن القصف استهدف بعدد من الغارات، تجمعات المليشيا فى منطقة "برمان"، شمالى مديرية عبس؛ مما أدى إلى مصرع وجرح عددا من عناصرها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف موقعا لتمركز المليشيا، فى إحدى المزارع شمالى المديرية ذاتها، وتجمعا لمليشيا فى منطقة "المغافلة" غربى مديرية حرض.

من ناحية أخرى، نفذت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالمقاومة الشعبية، اليوم، عملية نوعية استهدفت طقما قتاليا لميلشيا الحوثى فى منطقة حبيل العبدى شمال مدينة الفاخر جنوب البلاد.

كما استخدمت قوات الجيش فى عملية الاستهداف صاروخ موجه - حسبما ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"- طال الطقم أثناء تحركه صوب مواقع الميلشيا؛ مما أسفر عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثى.

 


ميلشيا الحوثى

التحالف العربى

الجيش اليمنى

اليمن

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