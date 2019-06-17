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محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوى العام بحد أدنى 205 درجات

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:21 م
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوى العام بحد أدنى 205 درجات اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2019 /2020 حيث تم تحديد 205 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.
 
كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 210 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم و178 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و181 درجة للميدان الصناعية بنات والجيزة والهرم بنات و175 درجة للصف وطهما واطفيح ونكلا وابورواش ووردان وأبوغالب والكداية والحوامدية والمنوات والعياط و 150 درجة للباويطى والمناجم و 210 درجة للبرمبل الصناعية و 250 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.
 
 كما اعتمد المحافظ  تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد  165 درجة للجيزة الزراعية و 162 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 156 درجة لاطفيح وطهما وأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية، إضافه إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 200 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 210 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات) و 185 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و 185 درجة للشيخ زايد الفندقية و 180 درجة للهرم الفندقية المهنية و 178 درجة للصف الفنية المتقدمة و 166 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال و 160 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و 140 درجة للباويطى التجارية والتجارى الخاص وفصول الخدمات  و 140 درجة لمدارس التعليم الخاص تجارى وفندقى و 140 درجة لفصول الخدمات للتعليم التجارى .
 
وأضاف خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، مشيراً أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.
 

تنسيق الثانوي العام

تنسيق الثانوي العام بالجيزة

الثانوي العام

محافظة الجيزة

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