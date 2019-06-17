محافظ أسيوط يشارك فى فعاليات المؤتمر الوطنى الأول لدعم صغار المزارعين

أسيوط - ضحا صالح

شارك اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، فى فعاليات المؤتمر الوطنى الأول لدعم صغار المزارعين والذى نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن أنشطة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم" والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " IFAD ".

وذلك تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية" وحضره عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعى وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ومحافظى الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

وقال محافظ أسيوط إنه تم خلال جلسات المؤتمر بحث ومناقشة وضع خطة للتحرك نحو إيجاد سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين فى الريف المصرى من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية وتفعيل دور الإرشاد الزراعى ونشر المعلومات التسويقية فى تبنى الزراع للحلول التكنولوجية الملائمة والوصول إلى زراعات ذات قيم اقتصادية لتعظم الإستفادة من وحدتى الأرض والمياه إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة الأمر الذى يعود بالنفع على صغار المزارعين من خلال تسويق المنتجات الزراعية فضلًا عن فتح قنوات التواصل بين صغار المزارعين ورجال الأعمال لرفع قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية.

كما شهد محافظ أسيوط احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى لعام 2019 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذى يقام هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء" وذلك بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلى المجتمع المدنى والشباب والإعلاميين.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفالية تضمنت عرضاً لجهود مصر للحد من تلوث الهواء والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة ومخطط وزارة البيئة للتحكم فى تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقى حول قصص نجاح الوزارة فى عام 2018 للحد من التلوث وتبنى آليات صديقة للبيئة وعروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها كما تم تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئى فى مصر.

وأضاف المحافظ انه تم خلال الاحتفال عرض تجارب لـ 10 قصص نجاح لشباب قامت وزارة البيئة بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل ولها تأثير على الاقتصاد القومى كما تم تسليط الضوء خلال الاحتفالية على ردود فعل شركاء التنمية العاملين فى مجال البيئة حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018 ،مشيرا إلى جهود مصر فى مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وأهمية حث جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر تلوث الهواء سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة وتدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها وتبنى تكنولوجيات صديقة للبيئة فى الصناعات المختلفة.

من جانب آخر، أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على سرعة إصدارنشرات النقل والندب للمعلمين طبقا للعجز والزيادة بكل مدرسة، حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين من المعلمين بالمدارس والإدارات أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف حتى نتمكن من بدء عام دراسى مستقر

جاء ذلك خلال بيان صادر الإجتماع الذى عقده وكيل الوزارة بقاعة مركز تدريب خديجة يوسف بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية وضم مدراء الإدارات المختلفة والموجهين العموم والأوائل ومديرى إدارات التنسيق المختلفة وذلك لمناقشة ضوابط حركات النقل والندب للمعلمين بين المدارس والإدارات المختلفة.

وطالب وكيل الوزارة خلال الإجتماع بضرورة مراعاة البعد الإجتماعى عند إجراء أوامر الندب أو النقل خارج الإدارة والالتزام بأن تكون الحركة فى صورتها النهائية أول سبتمبر مشددا على أنه لن يسمح بنقل أى معلم بعد بداية العام الدراسى ولن يتم النظر لطلبات الندب أو النقل التى ترد بعد إنتهاء الفترة القانونية إلا فى الحالات الإستثنائية التى تجيزها السلطة المختصة.

وأضاف الدكتور محمد السيد "لا يتم النظر فى طلبات النقل الداخلى أو الندب المقدمة من أماكن بها عجز إلى أماكن بها إكتفاء او بها زيادات عن المعدلات" مشيرا إلى أنه فى حالة وجود طلبات ندب أو نقل لمن أقدميه خارج الإدارات يتم الندب أو النقل إلى أقرب إدارة بها إحتياج للإدارة المطلوب الندب أو النقل على الا يؤثر على المعدلات لافتا إلى أنه عند وصول أمر النقل أو الندب لأى معلم يلزم مدير المدرسة بالإخلاء الفورى مباشرة وذلك لصالح العملية التعليمية.

وأشار عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام إلى ضرورة وجود معلم أصلى لكل مادة دراسية فى كل مدرسة وإذا لم يتوافر بالمدرسة ذلك يسد عن طريق إعادة التوزيع وفق المعايير ويتحمل التوجيه المختص مسئولية ذلك متضامنا مع مدير الإدارة التعليمية.

وذكر محمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية أنه بالنسبة لدبلوم المعلمين (علمى – أدبى ) يتم إحتساب نصابهم كمعلمى فصل بأن يكون ثلثى نصابهم للمواد الثقافية والثلث لمادة التخصص للمعلم.