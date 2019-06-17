مؤتمر الاقتصاد الأخضر يؤكد أهمية توحيد الجهود أمام آثار التغيرات المناخية

كتبت آية دعبس

بدأت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الوزارى الإقليمى للاقتصاد الأخضر، الذى يعقد حاليا فى مصر بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء العرب والأفارقة والخبراء المهتمين بالعمل البيئى.

وأكدت الحكومة المصرية، بالجلسة الافتتاحية أن مصر باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، تساهم دائما في وضع احتياجات إفريقيا على رأس أولويات أجندة العمل فى العديد من المؤتمرات الدولية خاصة لتلبية احتياجات القارة السمراء وزيادة قدراتها فى التغلب على آثار التغيرات المناخية مشددة على ضرورة تكاتف الجهود العالمية للوقوف بجانب إفريقيا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وتعميق مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الأخضر والاستفادة من كافة التجارب العالمية فى مواجهة التغيرات المناخية.

وشددت على أهمية المؤتمر فى ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة وغير المتوقعة التي تهدد العالم بأسره وهو ما يدقع ناقوس الخطر ويؤكد على ضرورة التعاون بين كافة الدول ودفع الدول المتقدمة على الايفاء بإلتزاماتها تجاه الدول النامية لكي تستطيع الوقوف أمام تلك التحديات المناخية.

وعبرت عن استعداد مصر لرفع توصيات المؤتمر لأعلى المستويات وتبنيها في المؤتمرات والمناسبات الدولية لتوفير مستقبل أفضل لدول القارة السمراء كما أكدت أن مصر تتخذ خطوات جادة ومستمرة للتنسيق ودعم التعاون مع الدول الإفريقية فى كافة مجالات العمل البيئى.