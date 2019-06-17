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لو عندك خلع فى الكتف اعرف إزاى تتعامل معاه

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:30 م
لو عندك خلع فى الكتف اعرف إزاى تتعامل معاه خلع الكتف
كتبت هند عادل

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خلع الكتف من الإصابات الخطيرة التى قد تصيب اللاعبين أو من يمارسون التمرينات الرياضية باستمرار ويصاحبها آلم شديد وتحدث نتيجة خروج عظام الذراع العلوية من التجويف المحدد لها، والكتف هو المفصل الأكثر حركة في الجسم الأمر الذي يجعله معرضًا للخلع،حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

يمكن أن يسترد الكتف وضعه من جديد للقيام بمهامه خلال عدة أسابيع.

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أعراض وعلامات خلع الكتف
 

خروج عظام الكتف من مكانها

التورم

ألم شديد

عدم القدرة على تحريك المفصل

قد يتسبب خلع الكتف أيضا فى التنميل أو الضعف أو النخز بالقرب من الإصابة مثل في الرقبة أو أسفل الذراع

قد تتقلص العضلات في الكتف نتيجة لتمزقها مما يزيد من شدة الألم.

نصائح هامة عند التعرض لخلع الكتف

 

طريقة_علاج_خلع_الكتف

 

لا تحرك المفصل

 ارتد جبيرة أو معلاق تحفظ مفصل الكتف في وضعه الحالي.

لا تحاول تحريك الكتف أو إعادته بالقوة إلى مكانه.

ضع الثلج على المفصل المُصاب

يساعد وضع الثلج على الكتف في تقليل الألم والتورم عن طريق التحكم في النزيف الداخلي وتراكم السوائل في مفصل الكتف وحوله.

أسباب الاصابة بخلع الكتف
 

الكتف أكثر المفاصل التي تتعرض للخلع في الجسم يمكن أن ينخلع للأمام أو للخلف أو للأسفل، وبشكل كلي أو جزئي، نتيجة لتحركه في اتجاهات متعددة، مع ذلك تحدث معظم حالات الخلع عبر الجزء الأمامي من الكتف ويمكن أن يتمدد النسيج الليفي الذي يربط عظام الكتف أو يتمزق وهو ما يزيد من مضاعفات الخلع.قد يحدث خلع الكتف نتيجة لضربة مفاجئة، أو الدوران الشديد لمفصل الكتف يمكن أن يُخرج الرأس الكروي لعظمة الذراع العليا خارج تجويف الكتف.

قد يكون خلع الكتف ناتج عن:
 

الإصابات الرياضية

الضربة الشديدة في الكتف خلال حوادث السيارات .

السقوط من السلم أو التعثر في سجادة .

 

 


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اعراض خلع الكتف

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