لو طفلك عنده اسهال وألم بالبطن.. خلى بالك من فيروس الروتا

كتبت فاطمة خليل

فيروس الروتا من أشهر الفيروسات التى تصيب الرضع والأطفال الصغار، يمكن للأطفال الأكبر سنا والبالغين أيضا أن يمرضوا من فيروس الروتا، بمجرد أن يتعرض الشخص لفيروس الروتا، يستغرق الأمر حوالي يومين لتظهر الأعراض، وفقاً لموقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC فى هذا التقرير نتعرف على أهم أعراض الإصابة بفيروس الروتا.



الروتا الروتا

اعراض فيروس الروتا



قد يصاب الأطفال المصابون بالإسهال المائي الشديد أو القيء أو الحمى أو ألم في البطن، يمكن أن يستمر القئ الإسهال المائي من 3 إلى 8 أيام.

قد تشمل الأعراض الإضافية فقدان الشهية والجفاف (فقدان سوائل الجسم) ، والتي يمكن أن تكون خطرة بشكل خاص على الرضع والأطفال الصغار.

تشمل أعراض الجفاف من فيروس الروتا:

-قلة التبول.

-جفاف الفم والحنجرة.

-الشعور بالدوار عند الوقوف.

-البكاء مع قليل من الدموع أو لا توجد دموع .

-نعاس غير عادي أو هياج.

-البالغين الذين يعانون من مرض فيروس الروتا يميلون إلى أن يكون لديهم أعراض أكثر اعتدالا.



اعراض فيروس الروتا اعراض فيروس الروتا

الأطفال، حتى أولئك الذين يتم تطعيمهم، قد يصابون بالعدوى والمرض من فيروس الروتا أكثر من مرة، وذلك لأن العدوى الطبيعية بفيروس الروتا لا توفر الحماية من الإصابات المستقبلية، والأطفال الذين تم تطعيمهم هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس الروتا.