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لوكسمبورج: رئيس وزراء بريطانيا الجديد لا يمكنه إعادة التفاوض بشأن البريكست

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:42 م
لوكسمبورج: رئيس وزراء بريطانيا الجديد لا يمكنه إعادة التفاوض بشأن البريكست وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن
لوكسمبورج (أ ش أ)

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قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن اليوم الاثنين، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن رئيس وزراء بريطانيا الجديد يمكنه إعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، حيث تم الانتهاء من التفاوض بشأن جميع العناصر الرئيسية للاتفاق.

وأضاف أسيلبورن - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "بصرف النظر عن اسم رئيس الوزراء الجديد، فإن الصفقة مطروحة على الطاولة، إما تقبلها أو تركها".

وتابع "ربما يمكن التفاوض بشأن بعض التفاصيل، لكن المسائل الرئيسية، بما فى ذلك فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وقضية "الباك ستوب" الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا وحقوق المواطنين، فقد تم تحديدها بالفعل".

وشدد قائلا "إن أولئك الذين يقولون إن بإمكانهم إعادة التفاوض بشأن هذه الصفقة مخطئون".

 


لوكسمبورج

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

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