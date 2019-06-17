لإلقاء القمامة فى المصارف.. رئيس مدينة كفر صقر يحيل مشرف نظافة وسائق للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر أحمد الهوارى رئيس مدينة كفر صقر بالشرقية، إحالة سائق بالحملة الميكانيكية ومشرف النظافة بالوحدة المحلية للشئون القانونية لقيامهم بإلقاء القمامة بالمصرف بعد جمعها من الشوارع .

أوضح رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام سيارة تابعة للوحدة المحلية بأبو الشقوق بإلقاء القمامة بأحد المصارف بدلا من التوجه بها للمقلب الوسيط، فقام بالتحقق من الواقعة، و ثبت صحتها حيث تم تصوير السيارة و الموظفان خلال قيامهم بذلك، فتقرر إحالتهم للتحقيق .