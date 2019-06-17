كلب ضال يعقر 9 أطفال بمدينة بلقاس بالدقهلية

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس، باستقبال مستشفي بلقاس العام 9 حالات جميعهم أطفال مصابين بعقر من كلب ضال.

وعلي الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من إسلام .و 10 سنوات مصاب يعقر فى اليد اليمني واليسرى، وصلاح ل، 13 سنة مصاب بالعقر فى الأنف والكتف الأيمن ، ايمن ع 10 سنوات، ومحمد ا 10 سنوات، وهاني ط ا 10 سنوات مريم م 13 سنة ، محمد ح 10 سنوات، أمنية س 7 سنوات، جلال س 12 سنة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بمستشفي بلقاس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة.