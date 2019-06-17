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كابينة كهرباء مكشوفة تسبب الرعب لأهالى شبرا الخيمة

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:00 ص
كابينة كهرباء مكشوفة تسبب الرعب لأهالى شبرا الخيمة كابينة الكهرباء المكشوفة
القليوبية إبراهيم سالم

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اشتكى أهالى مدينة شبرا الخيمة وخاصة سكان منطقة الإسكان الصناعى أمام مركز طب صحة نوبار، من وجود كابينة كهرباء مكشوفة إلى جانب وجود العديد من الاسلاك الكهربائية بها عارية، مؤكدين انها قد تسبب كارثة كبيرة جدا، دون تحرك المسؤولين عنها، أو وضع غطاء لحماية الأهالى منها.

 وفى هذا السياق قال إبراهيم محمود أحد شباب شبرا الخيمة، أن العناية الإلهية أنقذت طفل من الموت بعدما تعرض لصعق كهربائى من الكابينة المتهالكة ومفتوحة فى الإسكان الصناعى أمام مركز طب صحه نوبار بشبرا الخيمة، موضحا "الناس راحت شركة الكهرباء اشتكت، لكن مفيش فيه أى اهتمام من الموظفين".

 وأوضح "إبراهيم"، ان أهالى المدينة رصدوا أيضا  من تهالك كابينة كهربائية فى مساكن إسكو بلوك 17، مؤكدين انها من الممكن فى أى لحظة تسبب خطر وتقع كارثة كبرى بسببها.

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كابينة الكهرباء
 
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كابينة الكهرباء
 
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كابينة الكهرباء

اخبار القليوبية

كابينة كهرباء

كابينة كهرباء مكشوفة

شبرا الخيمة

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