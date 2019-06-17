قتلى وجرحى جراء تفجير إرهابى فى القامشلى السورية

وكالات الأنباء

انفجرت سيارة مفخخة من نوع فان، اليوم الاثنين، قرب مركز تابع لقوات "الأسايش" الكردية للأمن الداخلى، وسط مدينة القامشلى شمال شرقى سوريا، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

من جانبها نقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن التفجير فى حى قدور بيك بمدينة القامشلى تم بواسطة سيارة مفخخة وتسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين.

وبعد وقوع الانفجار وصلت قوات الأمن لمكان الانفجار وتمكنوا من إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مكان الانفجار.

من جهته ذكر "المرصد السورى لحقوق الإنسان" أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة نوع فان حاول دخول المركز العام للأسايش بالقرب من دوار سونى بمدينة القامشلى، دون أن يتمكن من تفجيرها داخل المركز.

وأضافت المصادر أن شخصين من المشتبه بهم بالوقوف خلف التفجير لاذا بالفرار، فيما أسفر التفجير عن وقوع 7 جرحى فى صفوف المدنيين، من بينهم ثلاث نساء وطفل.







