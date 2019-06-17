قبل شهران ..وزارة السياحة تكثف تحركاتها لضبط موسم الحج.. وفود معاينة سكن الحجاج تغادر بعد 10 أيام.. ولا تهاون فى مواصفات التسكين.. غرفة الشركات: البصمة الحيوية مجانا الأسبوع المقبل.. وأول وفد طيران 28 يوليو

كتبت آمال رسلان

قبل أن يبدأ 36 ألف حاج فى حزم أمتعتهم استعدادا لأداء مناسك الفريضة، بدأت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة سكن الحجاج فى الأراضى السعودية والتنقلات، وفحص الأتوبيسات التى ستنقل حجاج البرى، وإجراء البصمة الحيوية.

ووضعت وزارة السياحة ضوابط صارمة للشركات السياحية لضبط إيقاع موسم الحج هذا العام، وضمان حقوق الحجاج فى تعاقداتها مع الشركات، حيث أكدت وزارة السياحة أنها تسعى إلى النهوض بمنظومة الحج السياحى من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل البلاد أو خارجها فى المملكة العربية السعودية والأردن، لافتة إلى أن النموذج المصرى فى إدارة منظومة الحج السياحى أصبح مثالا يحتذى به فى الدول الإسلامية الأخرى.

وكشف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة بغرفة شركات السياحة، لليوم السابع تفاصيل تحركات الغرفة على مدار الشهر المقبل لإنهاء استعدادات موسم الحج، وضمان أفضل نتائج ورقابة على خدمات الشركات التى سيتم تقديمها للحجاج خلال الموسم.

وقال إبراهيم أن الغرفة تعمل على الإعداد لسفر شركات السياحة لمعاينات السكن الذى تم حجزه، موضحا أن سفر الوفود للمعاينة ستبدأ فى 25 شوال الموافق 28 يونيو الجارى، لمعاينة سكن حجاج برامج الإقتصادى والبرى بكل من مكة والمدينة وتوثيق عقود السكن، لافتا إلى أن حجاج الأربعة وخمس نجوم يمكنهم اتمام اجراءات السكن من هنا عبر المسار الإلكتروني للحج دون الحاجة للسفر، كذلك الشركات التى قامت بالتعاقد مع ذات الفندق الذي تم الموافقة عليه، العام الماضي.

واشترطت ضوابط الحج لهذا العام توفير باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 متر، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والإقتصادى، ويجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، وأقصى مسافة مسموح بها للتسكين فى المدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.

وأشار إبراهيم إلى أن الشركات بدأت فى تحويل المبالغ المالية الخاصة ببرامج الحج للبنوك، حيث حصلت كل شركة على الباسورد الخاص بها وبدأت فى تحويل الأموال، لافتا إلى أن هناك اجتماع للغرفة خلال الأسبوع الجارى مع البنك المركزى لتسهيل تحويل المبالغ المالية.

وفيما يخص البصمة الحيوية فسيبدأ حجاج القطاع السياحى إجرائها بداية من الأسبوع القادم، حيث انهت غرفة الشركات تسليم الطلبات التى تقدمت بها الشركات السياحية لشركة تسهيل المختصة باجراء البصمة الحيوية، والتى ستبدأ بدورها فى تحديد مواعيد للشركات تباعا لإجراء البصمة لحجاجها بداية من الأسبوع المقبل.

ويتم أخذ البصمة مجانا وبدون أى رسوم وعلى مراحل وفقا لكل شركة منعا للتكدس، وذلك استعدادا لإنهاء اجراءات موسم الحج السياحى لهذا العام 1440 ه، ويتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، داخل جمهورية مصر العربيه فقط ولا يمكن أخذ البصمه بفروع شركة تسهيل خارج مصر، كما أنها تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر، وتكون مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أي علاقه بها، أى أنه حال أخذ البصمة لمعتمر و لم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد خلال فترة أخذ البصمة الحيوية، سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك، ولفت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن سفر أول وفد لحجاج القطاع السياحى الطيران سيكون فى 25 ذو القعدة الموافق 28 يوليو المقبل، ووفود البرى قبلها بيومين، وتستمر الوفود حتى 4 ذو الحجة.

وعن الحج البرى أوضح ابراهيم إلى أن اتوبيسات البرى يتم مراجعتها مع ملف الشركة بالكامل، حيث يتم فحص سياحى للباص ويأتخ استمارة 126 وبهذا يكون صالح للسفر.

وحول ضوابط الحج البرى فقد اشترطت وزارة السياحة، ألا يقل موديل السيارة عن 2010 مزوده بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة، وأن تكون السيارة مرخصة سياحيا ورخصة السائق والسيارة سارية حتى تاريخ العودة، كما تلزم الضوابط ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10% من طاقة الأتوبيس لإستخدامها فى الحالات الطارئة، كما تلزم الضوابط تواجد سائق احتياطى لكل سيارة مستوفيا كافة الشروط، ويلتزم السائق بعدم تحصيل أى اتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج.

كذلك سيقوم وفدا من غرفة شركات السياحة بالتوجه للسعودية خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج خلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات، وطالبت شركات السياحة عملائها بسرعة إحضار عدد من الأوراق المطلوبة للسفر للحج، وهي صحيفة الحالة الجنائية والبطاقة الصحية ونتيجة الكشف الطبي الشامل من إحدى المستشفيات الحكومية، وسرعة سداد باقي قيمة برنامج الحج شاملة تذكرة الطيران.

وأعلنت وزارة السیاحة أنه بناء على تعلیمات من رئاسة مجلس الوزراء فإنه يتطلب ضرورة توقیع الكشف الطبى على الحجاج الفائزین فى قرعة الحج السیاحى، وذلك بإحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة، أما الفائزین فى قرعة الحج السیاحى من الضباط والأفراد والعاملین المدنیین بهيئة الشرطة وأسرهم ضرورة التوجه إلى إحدى المستشفیات التابعة لهيئة الشرطة لتوقیع الكشف الطبى عليهم.

الجدير بالذكر أن أعداد الفائزين بقرعة الحج 36 ألف مواطن تم تقسيمهم على برامج الحج السياحى الأربعة 12 ألف تأشيرة للحج البرى و12 ألفا للحج الاقتصادى، و12 ألفا للمستويين الأربع والخمس نجوم.

إنه يجب على الفائزين بالحج سرعة تقديم تلك الأوراق في غضون أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أن الشركات طالبت الفائزين بسرعة سداد باقي قيمة برنامج الحج شاملة تذكرة الطيران.