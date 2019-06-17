سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قائد الجيش اللبنانى يزور السعودية لتعزيز التعاون العسكرى

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:42 ص
قائد الجيش اللبنانى يزور السعودية لتعزيز التعاون العسكرى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين، أن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون سيزور المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان العامة فى الجيش السعودى الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى.

وأشارت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم – إلى أن الزيارة تأتى فى إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة فى لبنان والسعودية..موضحة أن قائد الجيش اللبنانى سيجرى خلال الزيارة إلى السعودية، مجموعة من اللقاءات الأخرى "تصب فى خانة دعم الجيش اللبنانى خصوصا أن السلاح الذى يستخدمه الجيشان اللبنانى والسعودى متشابه".

وقالت (الجمهورية) إن زيارة العماد جوزاف عون إلى السعودية تأتى فى إطار "عسكرى بحت" وهى ثالث زيارة له إلى دولة عربية بعد الكويت والأردن اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه..مشيرة إلى أن هناك تبادلا أكاديميا عسكريا بين الجيشين اللبنانى والسعودى.

 


قائد الجيش اللبنانى

الجيش اللبنانى

السعوديه

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة