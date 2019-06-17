قائد الجيش اللبنانى يزور السعودية لتعزيز التعاون العسكرى

بيروت (أ ش أ)

ذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين، أن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون سيزور المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من رئيس هيئة الأركان العامة فى الجيش السعودى الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى.

وأشارت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم – إلى أن الزيارة تأتى فى إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة فى لبنان والسعودية..موضحة أن قائد الجيش اللبنانى سيجرى خلال الزيارة إلى السعودية، مجموعة من اللقاءات الأخرى "تصب فى خانة دعم الجيش اللبنانى خصوصا أن السلاح الذى يستخدمه الجيشان اللبنانى والسعودى متشابه".

وقالت (الجمهورية) إن زيارة العماد جوزاف عون إلى السعودية تأتى فى إطار "عسكرى بحت" وهى ثالث زيارة له إلى دولة عربية بعد الكويت والأردن اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه..مشيرة إلى أن هناك تبادلا أكاديميا عسكريا بين الجيشين اللبنانى والسعودى.