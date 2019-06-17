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فى أمم أفريقيا.. شجع منتخبنا وحافظ على أحبالك الصوتية بخطوات بسيطة

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:00 ص
فى أمم أفريقيا.. شجع منتخبنا وحافظ على أحبالك الصوتية بخطوات بسيطة كأس الأمم الأفريقية
كتبت هند عادل

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أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، ويلتف المشجعون وراء منتخباتهم لتشجيعهم وترديد الهتافات الحماسية لبث الروح المعنوية داخل نفوس اللاعبين، ولكن رفع الصوت بالهتاف قد يكون له أثار صحية وإصابة الأحبال الصوتية بإلتهاب، فيمكنك التشجيع والهتاف والحفاظ على أحبالك الصوتية بخطوات بسيطة، حسبما ذكر موقع"livescience".

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شجع منتخبنا وحافظ على احبالك الصوتية
 

1-  شرب الماء للحفاظ على جسمك رطب جيدا.

2- تجنب الكافيين.

3- تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء كوجبات خفيفة مثل التفاح والكمثرى والبطيخ والخوخ والعنب والخوخ والفلفل الحلو .

4- اسمح لنفسك بعدة "قيلولة صوتية" كل يوم.

5-  لا تدخن السجائر للحفاظ على صوتك.

6-  لا تسيء استخدام صوتك فتجنب الصراخ.

7- حافظ على استرخاء عضلات الحلق والعنق.

8- لو مريض جيوب انفية حافظ على تطهير أنفك حتى لا توثر على احبالك الصوتية.

9- لا تشارك فى التشجيع وانت جائع.


أمم افريقيا

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الاحبال الصوتية

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