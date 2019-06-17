غياب 1413 طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة اليوم، بلغ 29814 طالب وطالبة، تغيب منهم 1413 طالب بنسبة حضور بلغت 95%.

وأوضح سعد،فى بيان له، أن 3214 متقدم لأداء امتحان الديناميكا، حضر منهم 2993 وتغيب 221 وفى مادة الأحياء، تقدم 17520طالب وطالبة، حضر منهم 16485، وتغيب 1035، كما تقدم فى مادة الفلسفة والمنطق 9080 طالب وطالبة، حضر 8923، وتغيب 157 طالب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم،على جاهزية كافة اللجان لاجراء الإمتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، و تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفورى لحل أى طارئ.

ووجه وكيل وزارة التعليم، على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية، ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.