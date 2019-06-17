علامات تدل على إصابة طفلك بالفتق السرى .. عالجيه بسرعة

كتبت نهير عبد النبى

الفتق السرى من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الأطفال الرضع، ويكون ذلك نتيجة خروج جزء من الأمعاء من خلال فتحة فى عضلات البطن يمر بها الحبل السرى.

وحسب ما ذكره موقع merckmanuals فإن هناك بعض العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالفتق السرى وهى:



فتق سرى

1:تظهر على الطفل أعراض انتفاخ فى البطن وخصوصا المنطقة المحيطة بالسرة ويزيد الانتفاخ عند البكاء أو السعال الشديد.

2:يعانى الطفل من التقيؤ الشديد والمستمر.

3:تورم واحمرار شديد عند المنطقة المحيطة بالسرة.



فتق سرى

4: البكاء المستمر نتيجة الألم الذى يتعرض له الطفل.

ويكون التشخيص عن طريق الفحص الذاتى للمنطقة المحيطة بالسرة أو استخدام الموجات الفوق صوتية لفحص الفتق فى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب ومعرفة العلاج المناسب للحالة فقد يحتاج الطفل لعملية جراحية ، ولكن إذا كان عمر الطفل أقل من 4 سنوات قد لا يحتاج لعلاج ويختفى الفتق مع نفسه ولكن يجب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

وينصح فى هذه الحالة عدم البكاء المستمر أو التعرض للسعال الشديد والسمنة المفرطة لأنها من أبرز الاشياء التى تسبب الفتق السرى.