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وطرح 40% من بنك القاهرة بالبورصة..

طارق عامر: 200 مليار دولار حجم تدفقات العملة الصعبة لمصر منذ تحرير سعر الصرف

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:32 م
طارق عامر: 200 مليار دولار حجم تدفقات العملة الصعبة لمصر منذ تحرير سعر الصرف طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب - أحمد يعقوب

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى لمصر منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت نحو 200 مليار دولار.
 
وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا"، إنه سيتم طرح حصة تتراوح بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة فى سوق المال المصرى - البورصة - قبل نهاية عام 2019، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى سبق وتم الإعلان عنه سابقا، مؤكدا أن هناك ثقة متزايدة فى أداء الاقتصاد المصرى.
 
 
 
 
 
 

 


أخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس

النقد الأجنبى لمصر

طارق عامر

النقـد الأجنبى

بنك القاهرة

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