طارق عامر: حققنا مستوى قياسيا للاحتياطى الأجنبى واستقرارا فى سعر الصرف

كتب - أحمد يعقوب

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، الشكر للقيادة السياسية للدعم والمساندة التى تقدمها للبنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، فى الخطوات التى قام بها من تحقيق النمو والتطور المنشود وتحرير سعر الصرف، ودعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى بما أدى إلى زيادة كبيرة فى مستويات الاحتياطى الأجنبى لمصر واستقرار سعر الصرف ورفع مؤشرات الأداء.

وأضاف طارق عامر خلال كلمته أمام مؤتمر "سيمليس شمال أفريقيا"، إنه فى إطار جهود دعم التكنولوجيا المالية، تحت إشراف المجلس القومى للمدفوعات، إنجاز عدة مبادرات وخدمات تتمثل فى إطلاق منظومة الدفع الوطنية "ميزة" وتحقيق ميكنة المتحصلات الإلكترونية ووضع الإطر القانونية لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى.

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، على أنه تم إطلاق صندوق لدعم الابتكار برأس مال مليار جنيه، لدعم الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدا على أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية والشمول المالى وتوفير فرص العمل للشباب.