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ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 2123 حكما قضائيا بحملة أمنية بسوهاج

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:36 م
ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 2123 حكما قضائيا بحملة أمنية بسوهاج حمله أمنية" ارشيفيه"
سوهاج - محمود مقبول

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شنت الأجهزة الامنية بسوهاج حملة مكبرة بالإشتراك مع الأمن العام، أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغيرمرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها والهاربين من أحكام قضائية، جاءت الحملة بدعم من المجموعات القتالية بالمراكز والاقسام.
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق الية و6 خرطوش و12 فرد محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار و6 أسلحة بيضاء بإجمالى 28 قطعة سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
كما تمكنت الحملة أيضا عن ضبط "12" قرص تامول المخدر حيازة المتهم "هديه م م م" 31 سنة عامل، ومقيم مركز جزيرة شندويل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و "100" قرص ابتريل المخدر وهاتف محمول حيازة المتهم محمود خ م 34 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
 
وفى مركز شرطة جزيرة شندويل  تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد احمد صقر من  ضبط المتهم "محمد ا ع" 69 سنة بالمعاش ومقيم دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية ضرب أفضي لموت وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز العسيرات من ضبط المتهم عبد الستار ن ا 63 سنة عامل ومقيم دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية قتل وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الكوثر من ضبط المتهم أحمد م ع 35 سنة عامل ومقيم بندر أخميم والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية إكراه علي توقيع.
 
واستكملت الحملة أعمالها بتنفيذ " 2123 " حكم  قضائى متنوع  وتم ضبط 52 قضية تموينية  منها" 9 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات  و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 13 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش  و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية  و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وضبط " 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضية حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر.
 

حملات امنيه

ضبط هاربين

تجار مخدرات

هاربين من احكام

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