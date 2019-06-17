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ضبط 1203 مخالفات مرورية متنوعة على الطرق العامة فى القليوبية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:11 م
ضبط 1203 مخالفات مرورية متنوعة على الطرق العامة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1203 مخالفات مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير1203 مخالفات مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 157 مخالفة انتظار خاطئ، و144 حالة تصالح فورى، وسحب 27 دراجة نارية وحجز 14 دراجات، وتحصيل مبلغ 14400 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19رخصة، و12 حالات تصالح وتحصيل 3250 جنيها غرامة.


القليوبية

حملة مرورية بالقليوبية

الطريق الدائرى بقليوبب

تحرير مخالفة انتظار

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