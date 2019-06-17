ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا

كتب محمود عبد الراضى- محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن المنيا، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المنيا قيام شخصان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب " 4 جرائم سرقات دراجات نارية"، وبيع الدراجات النارية لعملائهم "3 عمال" وأمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.