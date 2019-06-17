صور .. محافظ قنا يتفقد بحيرة "العقب" الصناعية للحماية من إخطار السيول

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول بمدينتى قوص، وقنا رافقه خلالها المهندس محمود محمد مدير عام رى غرب قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل الهجان جولته بمدينة قوص، حيث تفقد البحيرة الصناعية بقرية حجازة المقامة على مساحة 245 ألف م 2، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 مليون و300 م3، وتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون و900 ألف جنيه، ويصل طول الحاجز التوجيهى بها إلى650م.



وتابع الهجان جولته بتفقد بحيرة العقب الصناعية المقامة على مساحة 15 ألف م2، تستوعب 150 ألف م 3، من مياه الأمطار ومزودة بحاجز توجيهى طوله 320م، وبلغت تكلفتها المالية 2 مليون و586 ألف جنية.



واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مهندسى الرى حول كيفية استقبال البحيرات لمياه الأمطار، واوجه الإستفادة منها فى أعمال الزراعة، والاحتفاظ بها كمخزون استراتيجى من المياه الجوفية بحيث يمكن استخدامها مستقبلا فى المشروعات التنموية، مؤكدا أن تنفيذ مثل هذه المشروعات على أرض المحافظة يعد بمثابة طمأنة للمواطن القنائى للحماية من أخطار السيول.



وفى مدينة قنا تفقد الهجان أعمال التكاسير والتدبيش التى يجرى تنفيذها بمخر سيل المعنا بطول 1090 م بتكلفة تقدر بحوالى 10مليون و 142 ألف جنيه، ومن المقرر الإنتهاء منها فى يوليو المقبل، ووجه مسئولى الرى بضرورة المرور الدورى على جميع المخرات البالغ عددها 12 مخر وتطهيرها من المخلفات والحشائش، وعمل الصيانة اللازمة لبوابات حجز المياه، لضمان سريان المياه بشكل آمن فى المجرى المعد لها.



محافظ قنا يتفقد مخرات السيول



محافظ قنا يتفقد مخرات السيول



مخرات السيول بقنا