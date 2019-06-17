صور.. شاهد محافظة البحر الأحمر تجمل طريق عبد المنعم رياض بالنباتات الصيفية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر محافظة البحر الأحمر، فى عملية تجميل وزراعة النباتات الصيفية، بالجزر الوسطي بطريق عبد المنعم رياض - الاحياء، وكذلك طريق المطار.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر،استمرار زراعة الأزهار الصيفية بالجزر الوسطى بطرق الغردقة، لملائمة الطقس بالمدينة، والحفاظ على المظهر اللائق، والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة ومن هذه الازهار نباات الوينكا .