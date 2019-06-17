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صور.. شاهد محافظة البحر الأحمر تجمل طريق عبد المنعم رياض بالنباتات الصيفية

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:54 ص
صور.. شاهد محافظة البحر الأحمر تجمل طريق عبد المنعم رياض بالنباتات الصيفية زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر محافظة البحر الأحمر، فى عملية تجميل وزراعة النباتات الصيفية، بالجزر الوسطي بطريق عبد المنعم رياض - الاحياء، وكذلك طريق المطار. 
 
وأعلنت محافظة البحر الأحمر،استمرار زراعة الأزهار الصيفية بالجزر الوسطى بطرق الغردقة، لملائمة الطقس بالمدينة، والحفاظ على المظهر اللائق، والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة ومن هذه الازهار نباات الوينكا .
 
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة (1)
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة

زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة (2)
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة 

زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة (3)
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة 

زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة (4)
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة

زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة (5)
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة 

زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة (6)
زراعة الزهور والنباتات الصيفية بالغردقة
 
 

البحرالاحمر

زراعة نباتات صيفية

الغردقة

تحميل شوارع الغردقة

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