صور.. جولة تفقدية لرئيس جامعة المنصورة بلجان كلية التمريض

رافقه خلال الجولة الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، والدكتورة وفاء جميل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء فتحى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير زكريا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وعبد البصير عبده، أمين الكلية.

كما تفقد خلال الجولة المعامل التى تم استحداثها مؤخرا وتشمل : استحداث معمل كمبيوتر لدعم الامتحانات الإلكترونية الموحدة والتحول الرقمى، استحداث قاعة للتدريب لطلاب الدراسات العليا سعة 40 طالب مجهزة بأحدث أساليب وأدوات التدريب .

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا بمجلس الكلية، أشاد خلاله بانجازات الكلية فى العملية التعليمية ودورها فى تطوير الخدمة الطبية منوها الى اهمية تقدم الكلية لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد لتجديد حصول الكلية على الجودة حيث تم اعتماد الكلية من قبل الهيئة فى أغسطس 2014 م وسيتم التقدم لتجديد الاعتماد يوليو 2019 .

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق وتوزيع الملفات وتكثيف الجهود للوصول للحصول على تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.